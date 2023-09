Dëshmitari në Speciale del se pati “bela” pronësore me dikë, ankohet se ia vodhën edhe “mëzatin” Gjykata Speciale e ka ftuar si dëshmitar një person i cili siç duket aty është për të zgjidhur mosmarrëveshjet e tij personale për prona me një familje tjetër. Bëhet fjalë për Agim Idrizin nga Kaçaniku. Ai gjatë rrëfimit të tij ka treguar se si ka pasur probleme me familjen Axhami për çështje pronësore e banale,…