Dëshmitari i tretë nga mbrojtja e Thaçit nis sot dëshminë në Hagë

22/09/2025 08:27

Këtë të hënë pritet të nisë dëshminë në Hagë, dëshmitari i tretë me radhë, një britanik i thirrur nga mbrojtja e ish-presidentit Hashim Thaçi.

Për disa ditë radhazi në Speciale dëshmuan në kuadër të mbrojtjes së Thaçit, dy amerikanët James Rubin dhe Paul Williams.

Seanca në gjykatoren e Gjykatës Speciale nis nga ora 09:00.

Ndryshe, mbrojtja e Thaçit dhe ish-krerëve të UÇK-së ka thirrur gjithsej 11 dëshmitarë përpara Dhomave të Specializuara në Hagë, të cilët do të paraqiten gjatë javëve në vijim.

 

