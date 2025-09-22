Dëshmitari i tretë nga mbrojtja e Thaçit nis sot dëshminë në Hagë
Këtë të hënë pritet të nisë dëshminë në Hagë, dëshmitari i tretë me radhë, një britanik i thirrur nga mbrojtja e ish-presidentit Hashim Thaçi.
Për disa ditë radhazi në Speciale dëshmuan në kuadër të mbrojtjes së Thaçit, dy amerikanët James Rubin dhe Paul Williams.
Seanca në gjykatoren e Gjykatës Speciale nis nga ora 09:00.
Ndryshe, mbrojtja e Thaçit dhe ish-krerëve të UÇK-së ka thirrur gjithsej 11 dëshmitarë përpara Dhomave të Specializuara në Hagë, të cilët do të paraqiten gjatë javëve në vijim.