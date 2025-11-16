Dëshmitari i fundit i mbrojtjes së Thaçit, Wesley Clark nesër nis dëshminë e tij në Hagë
Nesër, në Gjykatën Speciale në Hagë do të filloj dëshminë e tij ish-komandanti Suprem i Forcave Aleate për Evropën i NATO-s, Wesley Clark. Dëshmia e tij ishte planifikuar të filloj të martën më 18 nëntor, por në dhomat e Specializuara në Hagë, është vendosur që kjo dëshmi shumë e rëndësishme të filloj më 17 nëntor,…
Nesër, në Gjykatën Speciale në Hagë do të filloj dëshminë e tij ish-komandanti Suprem i Forcave Aleate për Evropën i NATO-s, Wesley Clark.
Dëshmia e tij ishte planifikuar të filloj të martën më 18 nëntor, por në dhomat e Specializuara në Hagë, është vendosur që kjo dëshmi shumë e rëndësishme të filloj më 17 nëntor, të hënën nga ora 12:00.
Dëshmia e gjeneralit Clark pritet të zgjasë deri të mërkurën më 19 nëntor 2025, dhe do të jetë dëshmitari i fundit i Mbrojtjes së Thaçit.
Pas saj do të mbahet edhe një konferencë për ecurinë e çështjes.
Seanca shtesë e planifikuar për 21 nëntor është anuluar.
Mbrojtja ka filluar me paraqitjen e provave të saj më 15 shtator 2025, ku për tri ditë me radhë u dëgjua ish-ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit, James Rubin.
Ndërsa, pas tij u thirr ish-këshilltari ligjor i delegacionit shqiptar në Rambuje, Paul Williams. Kurse, ish-këshilltari politik i komandantit të lartë të NATO-s, Wesley Clark, John SteWart Duncan filloi dëshminë më 22 shtator dhe e mbaroi më 23 shtator 2025.
Kurse, më 30 shtator nisi dëshminë James Peter Covey, ish-zëvendës i përfaqësuesit të OKB-së në Kosovë, Bernard Kouchner. Covey e përfundoi dëshminë më 2 tetor.
DhSK-ja kishte bërë të ditur ditur se 14 nëntori 2025 është caktuar si datë për përfundimin e çështjes së mbrojtjes në këtë rast, kurse parashtresat përfundimtare të procesit dhe deklaratat mbi ndikimin e krimeve të pretenduara tek viktimave që marrin pjesë në procedurë planifikohen të paraqiten deri më 22 dhjetor 2025..