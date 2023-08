“Dëshmitarë kundër Thaçit, likuidime të njerëzve të PDK-së” – Tahiri kërkon aktivizimin e Prokurorisë Speciale

Shefi i Grupit Parlamentar të PDK-së, Abelard Tahiri ka reaguar për intervistën e sotme të publikuar në media, ku një biznesmen nga mërgata ka rrëfyer për përvojën e tij me Ridvan Muharremin, njeriun e Kurtit që i kërkonte atij dëshmitarë katolikë kundër Thaçit, një vrasës profesionist, armë e gjësende të tjera.

Në një postim në Facebook, Abelard Tahiri ka thënë se me këto pretendime duhet të merret seriozisht Prokuroria Speciale e Kosovës dhe ta zbardh të vërtetën, shkruan lajmi.net.

Sipas Tahirit, pretendimet e Ndue Gjinit janë të tilla që nëse janë reale, kanosin edhe lirinë, demokracinë e kombit shqiptar.

“Pra, në emër të “sekretit shtetëror”, 10 milion euro të taksapaguesve, i lihen në dorë një super matrapazi e zhvatësi kriminal, i cili, pasqyron më mirë se çdo gjë tjetër, korrupsionin e kriminalitetin në errësirë të Albin Kurtit dhe qeverisë Zdravo. Me para të qytetarëve të Kosovës, qeveria Zdravo ka bërë tregti me vaj, tregti me drithë, tregti me armë, tregti me rrymë, e për t’i mbuluar të gjitha këto, paska dashur të bëjë tregti edhe me nderin e pastërtinë e luftës së lavdishme të UÇK-së, duke dashur të blejë edhe dëshmitarë të rrejshëm. Për me tepër, për ta ushtruar korrupsionin e hajninë pa pengesë, paskan porositur edhe zhdukjen e një politikani të PDK-së. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, me urgjencë duhet të veprojë për ta zbardhur të vërtetën e këtyre pretendimeve, sepse ato nuk përfaqësojnë më vetëm korrupsionin enorm në të cilin është zhytur Zdravo qeveria, por edhe rrezikun që i kanoset lirisë, demokracisë e kombit tonë nga mentaliteti zhvatës e shkatërrimtar i Albin Kurtit me shokë”, ka shkruar Tahiri.

Çka ndodhi?

Është publikuar një intervistë e gazetarit Berat Buzhala me Ndue Gjinaj, i cili flet për kërkesat që në një kohë ia kishte bërë Ridvan Muharremi, biznesmeni i afërt me kryeministrin Kurti, i përmendur edhe në skandalin e vajit.

Gjini, që jeton në Gjermani, ka rrëfyer për kohnë kur ishte i afërt me Ridvan Muharremin, kërkesat që ia kishte bërë ky nga më ekstremet dhe skandalozet, shkruan lajmi.net.

Ndue jeton në Gjermani dhe merret me biznes.

Në fillim, Gjini thotë se Muharremi i kishte thënë se Kurti ia kishte dhënë 300 mijë euro për të blerë vaj, i cili s’kishte ardhur kurrë në Kosovë. Madje, Muharremi i kishte thënë Gjinit që të shkojë tek kontraktuesi polak, që ta kërcënojë.

Tutje, Gjini thotë se Muharremi i kishte kërkuar që të gjendej një person për ta likuiduar një tjetër. Sipas Muharremit, kjo ishte dëshirë e kryeministrit Kurti.

Më tutje, ai pretendon se Muharremi i kishte kërkuar që t’i gjente dëshmitarë katolikë kundër ish-presidentit Thaçi.