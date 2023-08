“Dëshmitarë kundër Thaçit, likuidim i njerëzve” – Gjinaj me pretendime të rënda për njeriun e Kurtit Është publikuar një intervistë e gazetarit Berat Buzhala me Ndue Gjinaj, i cili flet për kërkesat që në një kohë ia kishte bërë Ridvan Muharremi, biznesmeni i afërt me kryeministrin Kurti, i përmendur edhe në skandalin e vajit. Gjini, që jeton në Gjermani, ka rrëfyer për kohnë kur ishte i afërt me Ridvan Muharremin, kërkesat…