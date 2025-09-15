Dëshmia e Rubin, Musliu: Sot nis një kapitull i ri për UÇK-në në Hagë
Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu ka shkruar për dëshminë e James Rubin në Hagë. Ajo këtë dëshmi të tij, e ka parë si kapitull të ri për UÇK-në në Hagë. “Sot nis një kapitull i ri për UÇK-në në Hagë! E vërteta do të ndriçojë, dhe do të turpërohen ata që hodhën baltë mbi të…
Lajme
Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu ka shkruar për dëshminë e James Rubin në Hagë.
Ajo këtë dëshmi të tij, e ka parë si kapitull të ri për UÇK-në në Hagë.
“Sot nis një kapitull i ri për UÇK-në në Hagë! E vërteta do të ndriçojë, dhe do të turpërohen ata që hodhën baltë mbi të shenjtën UÇK!”, ka shkruar Musliu në Facebook.
Ish-ndihmësi i Sekretarit amerikan të Shtetit, James Rubin, do ta nisë sot dëshminë e tij para Gjykatës Speciale, në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-së.
Ai nuk është i vetmi mes emrave të njohur që pritet të dëshmojnë në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-së. /Lajmi.net/
Postimi i plotë i Musliut në Facebook: