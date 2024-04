Derivate falas për festën e Fitër Bajramit për 25 makinat e para që do të ndalen në Petrol Company Për festën e Fitër Bajramit, Petrol Company ka vendosur të vie me shumë shpërblime, për ta bërë edhe më të ëmbël festën. 25 makinat e para të cilat do të ndalen në cilëndo nga pikat e Petrol Company-së do të fitojnë nga 20 euro derivate falas. Fitër Bajrami është ditë për relaksim, bashkim dhe festë.…