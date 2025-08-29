Deri në tri orë pritje në Merdarë për të dalë nga Kosova – Kjo është gjendja në pikat kufitare

29/08/2025 23:53

Deri në tri orë po zgjasin pritjet e qytetarëve për të dalë nga Kosova në pikën kufitare në Merdarë.

Kështu njoftohet sipas përditësimeve të fundit. Sa i përket situatës në pikat tjera, aty pritjet zgjasin më pak.

Tek Dheu i Bardhë, pritjet arrijnë deri në 40 minuta.

Kurse në Jarinje dhe Mutivodë pritjet janë deri në 15 minuta.

Sa i përket pikave të tjera, sipas të dhënave aty pritjet nuk zgjasin më shumë se 5 minuta.

Këto të dhëna, së fundi herë janë përditësuar në orën 23:24:06.

