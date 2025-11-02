Deri në orën 17:00 kanë dalë për të votuar 39,28% e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut
Lajme
Deri në ora 17:00 në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale më 9 nëntor dolën për të votuar 39.28 % e votuesve të regjistuar në Maqedoni të Veriut.
Sipas Portalb.mk, për krahasim, në raundin e parë të zgjedhjeve lokale, deri në këtë orë kanë votuar 727.488 qytetarë, gjegjësisht 39.86%.
Më poshtë mund të shihni infografikun për daljen e votuesve në disa prej komunave me shumicë shqiptare dhe daljen e përgjithshme.