Deri në një orë e gjysmë pritjet për ta lëshuar Kosovën te Dheu i Bardhë
Deri në një orë e gjysmë janë pritjet e mërgimtarëve për të dalë nga Kosova në pikën kufitare te Dheu i Bardhë. Pritje për ta lëshuar vendin deri në gjysmë ore mërgimtarët kanë edhe në Merdarë. Ndërsa në pikat e tjera kufitare, pritjet për të dalë nga Kosova nuk zgjasin më shumë se 5 minuta.…
