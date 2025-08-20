Deri në një orë e gjysmë pritjet për ta lëshuar Kosovën te Dheu i Bardhë

Lajme

20/08/2025 17:16

Deri në një orë e gjysmë janë pritjet e mërgimtarëve për të dalë nga Kosova në pikën kufitare te Dheu i Bardhë.

Pritje për ta lëshuar vendin deri në gjysmë ore mërgimtarët kanë edhe në Merdarë.

Ndërsa në pikat e tjera kufitare, pritjet për të dalë nga Kosova nuk zgjasin më shumë se 5 minuta.

Kurse për të hyrë në Kosovë pritje deri në një orë ka në pikëkalimin kufitar në Muçibabë, kurse te Dheu i Bardhë ato janë deri në gjysmë ore.

