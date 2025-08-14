Deri në 90 minuta pritje për dalje nga Merdarja
Udhëtarët që po synojnë të kalojnë nga Kosova në Serbi nëpërmjet pikës kufitare të Merdares po përballen me pritje deri në 90 minuta. Të dhënat e fundit nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar tregojnë se edhe në pikën e kalimit te Dheu i Bardhë situata është e ngjashme, me pritje deri në 60 minuta. Në…
Lajme
Udhëtarët që po synojnë të kalojnë nga Kosova në Serbi nëpërmjet pikës kufitare të Merdares po përballen me pritje deri në 90 minuta.
Të dhënat e fundit nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar tregojnë se edhe në pikën e kalimit te Dheu i Bardhë situata është e ngjashme, me pritje deri në 60 minuta.
Në pikat e tjera kufitare, vonesat janë më të shkurtra duke lëvizur nga 5 deri në 15 minuta.
Të dhënat janë është përditësuar për herë të fundit në orën 07:14.