Dërguti: Prapa shpine Vetëvendosje e quan Vjosa Osmanin notere

Ish-deputetja e Kuvendit të Kosovës Aida Dërguti, ka thënë se “Lëvizja Vetëvendosje prapa shpine e quan notere presidenten Vjosa Osmani”.

Ajo tha se kryeministri Albin Kurti, e ka shfrytëzuar Vjosa Osmanin për t’i bërë votat që i ka.

“Kur ka ndodhur rrëzimi i Qeverisë Kurti 1, e cila ka qenë në koalicion me LDK-në, elektorati i LDK-së që e ka njëfar prirje që të bashkëndjejë me viktimën dhe këtij viktimizimi i doli në krah zonja Osmani e cila ishte kandidate për kryeministre, bëri që një numër i madh i votave të LDK-së të shkojë në këtë listën e përbashkët të ndryshimit dhe kjo madje me ndihmën e strukturave të LDK-së”, tha Dërguti.