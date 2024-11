Dërguti për doracakët: Arsyetim i poshtër të zhvendoset faji tek qeverisjet e kaluara Ish-deputetja e Kuvendit të Kosovës, Aida Dërgut është deklaruar në lidhje me doracakët e “Edukimit Seksual”. Ajo në emisionin “Rubikon” është shprehur se është arsyetim i poshtër, siç tha Dërguti, zhvendosja e fajin tek qeverisjet e kaluara “Mendoj që është shumë arsyetim i poshtër me u mundu me e zhvendosë fajin tek qeverisjet e kaluara.…