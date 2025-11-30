Dërguti: 28 dhjetori, mund ta nxjerrë Kosovën nga qorrsokaku disamujor
Analistja politike Aida Dërguti ka deklaruar nuk është habi nëse në orët e fundit të ditës së sotme arrihet apo bëhet publik ndonjë koalicion i rëndësishëm i partive të mëdha politike, pasi sot është dita e fundit e regjistrimit në KQZ të marrëveshjeve të tilla për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Në Klan Kosova, ajo ka…
Lajme
Analistja politike Aida Dërguti ka deklaruar nuk është habi nëse në orët e fundit të ditës së sotme arrihet apo bëhet publik ndonjë koalicion i rëndësishëm i partive të mëdha politike, pasi sot është dita e fundit e regjistrimit në KQZ të marrëveshjeve të tilla për zgjedhjet e 28 dhjetorit.
Në Klan Kosova, ajo ka thënë se është e rëndësishme që po mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme, pasi pohoi se vendi mund të dalë nga kriza disa mujore, pas zgjedhjeve nacionale të 9 shkurtit.
“Nuk befasohem nëse ndodhin koalicione në orët e fundit, këto orët e fundit janë të rëndësishme për arritjen e këtyre koalicione. Pra, nuk na befason edhe nëse shohim që në ato orët e fundit të kemi ndonjë koalicion të ri. Sidoqoftë, është një moment i rëndësishëm që po shkohet në zgjedhje, pasi që nga shkurti i këtij viti jemi futur, menjëherë pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, jemi futur në një qorrsokak prej të cilit mund të dilet vetëm duke shkuar disa hapa mbrapa, te momenti i zgjedhjeve për t’u ripozicionuar dhe për t’i hapur rrugë vendit”, ka thënë Dërguti.