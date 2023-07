Derek Chollet nominohet për postin e nënsekretarit të Mbrojtjes në SHBA

Këshilltari i lartë në Departamentin amerikan të Shtetit, Derek Chollet, është dominuar për postin e nënsekretarit të Mbrojtjes për Politikë në SHBA.

Chollet – i cili ka qenë i përfshirë në disa çështje të Ballkanit Perëndimor si në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë – u urua për këtë nominim nga sekretari amerikan i shtetit, Antony Blinken.

“Urime shokut tim për nominimin e tij për të shërbyer si nënsekretar i Departamentit të Mbrojtjes për Politikë. Me konfirmonim e tij, humbja jonë do të jetë fitorja e Departamentit të Mbrojtjes dhe vendi ynë do të vazhdojë të përfitojë nga shërbimi i tij i përkushtuar”, shkroi Blinken.

Chollet u shpreh falënderues ndaj Blinkenit dhe ndaj mundësisë “për t’u kthyer në Departamentin e Mbrojtjes dhe të punoj me sekretarin e Mbrojtjes për sigurinë e kombit tonë”.