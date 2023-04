Derbi mes Napolit dhe Milanit, formacionet e mundshme Sonte me fillim nga ora 21:00 stadiumi ‘Diego Armando Maradona’ do të jetë nikoqir i super derbit italian mes Napolit dhe Milanit, e vlefshme kjo për ndeshjen e kthimit të fazës së çerekfinales së Ligës së Kampionëve. Në takimin e parë që u zhvillua në stadiumin ‘San Siro’, Milani regjistroi fitore me rezultat minimal 1:0…