Derbi i sezonit në Superligë zhvillohet xhiron e ardhshme në Suharekë, këto janë çiftet e plota Superliga e Kosovës në futboll rikthehet javën e ardhshme me ndeshjet e xhiros së 24-të kampionale. Kryendeshja do të zhvillohet në stadiumin e qytetit në Suharekë. Ballkani është “zot shtëpie” përballë Dritës, shkruan lajmi.net. Dy ekipet kryesore në luftë për titull të kampionit i gjen kjo përballje me vetëm dy pikë diferencë në garë. Ballkani…