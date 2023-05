Derbi i Londrës: Xhaka starton kundër Chelseat, formacionet startuese

Arsenali dhe Chelsea kanë publikuar formacionet titullare në prag të kryendeshjes së javës së 34-të në elitën e futbollit anglez.

Stadiumi “Emirates” është arenë e derbit të madh të Londrës me fillim nga ora 21:00, shkruan lajmi.net.

Për “Topçinjtë” nga minuta e parë në fushë do të jetë mesfushori shqiptar, Granit Xhaka.

Arsenali ka 75 pikë në pozitën e dytë tabelore, ndërkohë Chelsea renditet i 12-ti me 39 pikë.

Formacionet zyrtare:

Arsenal:

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️

🧱 Kiwior at the back

⚖️ Jorginho in the middle

🪄 Trossard on the wing

Three changes from our last game – let’s do this, Gunners! pic.twitter.com/J5tVFLhaZF

— Arsenal (@Arsenal) May 2, 2023