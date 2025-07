Deputetja Xhevahire Izmaku kandidate e NISMA-s për kryetare të Vushtrrisë Deputetja e NISMA-s, Xhevahire Izmaku, ka bërë të ditur se do të jetë kandidate e partisë së saj për kryetare të Komunës së Vushtrrisë. Ajo ka thënë se do t’i hyjë garës për zgjedhjet lokale që do të mbahen në vjeshtë të këtij viti. “Do të kandidoj për kryetare të Vushtrrisë”, Xhevahire Izmaku e konfirmoi…