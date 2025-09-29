Deputetja shqiptare zgjidhet zëvendëspresidente e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës
Lajme
Shqipëria ka fituar një përfaqësim të lartë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, përmes një vendimi unanim.
Deputetja shqiptare, Olta Xhacka, është zgjedhur në postin e Zëvendëspresidentes së këtij institucioni prestigjioz.
Xhacka këtë e bëri të ditur edhe përmes një postimi në Facebook, ku theksoi se ky është një mesazh i fortë besimi se Shqipëria ka zë, peshë dhe vizion.
Postimi i plotë në Facebook:
“E nderuar për besimin që mu dha sot, përmes zgjedhjes në unanimitet, si Zëvendës Presidente e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës.
Kjo nuk është thjesht një detyrë e re — është një mesazh i fortë besimii se Shqipëria ka zë, peshë dhe vizion.
Kjo detyrë sjell përgjegjësi të qarta: të forcoj zërin e vendit tim në mbrojtje të demokracisë, sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut.
Do të angazhohem me përkushtim për të mbështetur Kosovën në rrugën e saj drejt anëtarësimit, për të qëndruar pranë Ukrainës në përpjekjet për drejtësi dhe paqe, si dhe për të nxitur reformat që e bëjnë Shqipërinë një partnere gjithnjë e më të besueshme”.