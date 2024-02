Deputetja Musliu udhëton drejt Gjermanisë: Do t’i nënshtrohet një operimi Deputetja e PDK-së Ganimete Musliu, do t’i nënshtrohet një operimi i cili nuk bëhet në Kosovë dhe për këtë ajo ka udhëtuar për në Gjermani. Musliu është nisur sot, ndërsa javën e ardhshme do t’i nënshtohet operimit. Bashkëpartiakja e saj Ariana Musliu-Shoshi, i ka uruar asaj shërim të shpejtë. “Shërim të shpejtë mikja ime Ganimete…