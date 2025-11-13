Deputetja Lushaku-Sadriu kritikon Qeverinë: Kryeqyteti po shantazhohet – Albini dhe Hekurani e kanë bllokuar Buxhetin e Prishtinës që 11 muaj
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Jehona Lushaku-Sadriu, ka kritikuar qeverinë në detyrë për bllokimin politik të buxhetit të Prishtinës.
Përmes një postimi në Facebook, Lushaku e ka quajtur Qeverinë “uzurpatore” dhe ka theksuar se për 11 muaj kryeqyteti ka mbetur pa buxhet, me pasoja direkte për qytetarët, transmeton lajmi.net.
“Po flasim për 33 milionë euro të ngujuara me qëllim: 23 milionë nga të hyrat e veta, pra pagesa direkte të qytetarëve të Prishtinës, dhe 10 milionë nga granti qeveritar. Krejt këto para të qytetarëve po mbahen pezull për llogari politike”, ka shkruar deputetja.
Lushaku ka paralajmëruar se situata po rrezikon shërbimet për qytetarët, përfshirë ushqimin për fëmijët në çerdhe dhe shkolla. Ajo gjithashtu ka bërë me dije se punëtorët e pastrimit nuk kanë marrë paga për dy muaj, stafi i ndërmarrjeve komunale punon pa pagesë, dhe mijëra punëtorë të kompanive me kontrata me komunën mbeten pa pagë, ndërsa projektet e planifikuara nuk po avancojnë.
Ky reagim vjen pas 11 muajsh që Prishtina nuk ka marrë miratimin e buxhetit nga qeveria në detyrë, një situatë që Lushaku e konsideron si presion politik mbi kryeqytetin.
