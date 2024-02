Deputetja Hoxha për rrëfimin e ish miss-it: Drenushë mos u turpëro për asgjë, dhunës duhet jo me i thanë

Ish-miss Kosova, Drenusha Latifi, ka rrëfyer se ka qenë viktimë e dhunës fizike nga bashkëshorti i saj. Ajo ka ndarë edhe fotografi nga lëndimet trupore që i ka marrë si pasojë e dhunës së ushtruar ndaj saj.

Lidhur me këtë rast, ka reaguar deputetja e PDK-së, Eliza Hoxha, e cila ka përkrahur ish-missin dhe jep mesazhin ndaj grave që “dhunës duhet t’i thotë secila jo”.

“Drenushë mos u turpno për asgjë. Dhunës duhet jo me i thanë secila nga ne. E di që është vështirë me dal në publik e me i fol këto gjana, por ama duke mos fol kemi arritur në këtë pikë”, shkruan deputetja Hoxha, transmeton Express.

Postimi i plotë: