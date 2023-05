Deputetja e VV-së nuk e përjashton mundësinë e ndërprerjes së dialogut me Serbinë

Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Arbëreshë Kryeziu-Hyseni nuk e ka përjashtuar mundësinë që të ndërprehet dialogu me Serbinë.

Sipas saj, shkak për këtë mund të bëhet një kërkesë e ndërkombëtare për themelim të një Asociacioni një-etnik, përcjell lajmi.net.

Kryeziu-Hyseni ka thënë se partia që ajo përfaqëson dhe kryeministri Kurti në veçanti, nuk do të pranojnë asnjë Bashkësi të tillë.

“Nëse edhe ata (BE-ja) kërkojnë që të themelojmë diçka që bie ndesh me Kushtetutën, nuk e di si mund të dialogohet. Edhe kryeparlamentari [Glauk Konjufca] sot e tha shumë mirë që ne fundja edhe do të tërhiqemi fare nga procesi sepse në asnjë mënyrë, LVV-ja dhe kryeministri Kurti nuk do të pranojë të themelojë një Asociacion me bazë një etnie”, shtoi ajo në Tëvë1.