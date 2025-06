Deputetja e VV-së nervozohet me pyetjen e gazetarit për vendimin e Kushtetueses: A punoni ju aty? – E presim vendimin dhe e respektojmë atë

Deputetja e VV-së, Arbreshë Kryeziu-Hyseni është deklaruar për media pas dështimit të seancës së 25-të për konstituimin e Kuvendit të Kosovës.

Ajo ka thënë se “bllokadën” në Kuvend po e shkaktojnë partitë opozitare të cilat që nga 1 maji nuk po e votojnë komisionin për votim të fshehtë, shkruan lajmi.net.

“Sot dështoi për të 17-tën herë më radhë votimi për komisionin i cili e mundëson votimin e fshehtë për kandidaten e propozuar për kryetare të Kuvendit. Pra, për 17 herë radhazi partitë e opozitës refuzojnë të marrin pjesë në votim, me arsyetimin se problemi është te Albulena Haxhiu, te emri i cili është propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje ndërkohë që po të kishte qenë ky problemi ata do të kishin bërë mirë ta votonin komisionin për votimin e fshehtë, dhe për votimin e fshehtë do të mund të mos të votonin pro kandidates që është propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje, pra nga partia fituese e zgjedhjeve të 9 shkurti. E kanë të njëjtin argument që po e p0ërdorin, për të vazhduar bllokadën edhe më tej në kuvendin e Republikës së Kosovës, ndërkohë që ne si vV kemi thënë që ky është qëllimi i partive opozitare në Kuvend, vazhdimi i bllokadës dhe pamundësimi i konstituimit të Kuvendit të Kosovës duke mos marrë pjesë madje për 17 herë radhazi as në votimin për një komision që e lejon votimin e fshehtë”, ka thënë Haxhiu.

Ajo ka thënë se deputetët e opozitës duke mos votuar po e shkelin Kushtetutën e cila kërkon prej deputetëve të marrin pjesë në votim.

“Ne si LVV kemi kryer obligim tonë duke propozuar emrin e kandidati qysh në seancën kur na është dhënë mundësia ta bëjmë një gjë të tillë, por për 17 herë radhazi të njëjtit deputetë të partive politike opozitare nuk marrin pjesë as në votimin e komisionit për votimin e fshehtë. Si kur të kishte qenë problemi me emrin e kandidatit siç ata janë deklaruar, thjeshtë ata do të kishin mundësuar votimin për komisionin e fshehtë. Qëllimi është bllokada e Kuvendit”, ka thënë Kryeziu-Hyseni.

Kur është pyetur në lidhje me vendimin që pritet të marrë Gjykata Kushtetuese në lidhje me kërkesën për komentim të votimit të fshehtë, që e ka dërguar AAK.

Ajo ka thënë se do ta presin këtë vendim dhe do ta respektojnë.

Derisa një gazetar ka thënë se Gjykata Kushtetuese mund të thotë “se mund të shkohet apo nuk mund të shkohet me votimin e fshehtë”, Kryeziu-Hyseni e ka pyetur atë nëse punon në Gjykatë Kushtetuese. /Lajmi.net/