Deputetja e VV-së mbetet jashtë listës: Nuk do të rikandidojë në zgjedhjet e 9 shkurtit Deputetja e VV’së, Tinka Kurti ka njoftuar se nuk do të rikandidojë në zgjedhjet e 9 shkurtit. Ajo përmes një shkrimi në Facebook tha se do ta vazhdojë angazhimin në Vetëvendosje si anëtare e Kryesisë dhe si aktiviste. “Kur i jam bashku Lëvizjes nuk e kam mendu të bëhem deputete por që Lëvizja të fitojë.…