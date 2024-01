Deputetja e VV-së “këshillon” Ramën: Zgjidhje për komunikacionin fillimisht, pastaj sheshet

Deputetja Jeta Statovci ka kritikuar planet e kryetarit të Prishtinës, Përparim Rama për të bërë shesh rrugën “Xhorxh Bush”.

Ajo përmes një shënimi në Facebook ka shkruar se gjysma e mandatit shkoi, por qytetari i Prishtinës mbetet ende me vizatime 3D, e me probleme më shumë.

“Plani i kryetarit aktual të Prishtinës që e shpalosi, është projekti më i gabuar i mundshëm sepse ai, do të nënkuptonte paralizën totale të trafikut në Prishtinë dhe poashtu qindra miliona të humbura kot të buxhetit. Rruga “George Bush” ka qenë një minimum frymëmarrje për komunikacionin, arterie bazike, meqë nuk duhet harruar, se Prishtina është e koncentruar shumë në këtë zonë, si me institucione, me qendra kulturore e arti, me biznese, banim etj.”, ka shkruar Statovci.

Ajo thotë se do të ishte me interes të prezantoheshin para qytetareve rrugë nëntokësore të makinave që siguron kyçje të rrugës “Luan Haradinaj” me atë “Garibaldi e më tutje me rrugën “George Bush”.

Postimi i saj i plotë: