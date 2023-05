Deputetja e VV-së: I kemi votat për Kodin Civil, disa prej kolegëve kanë ndryshuar mendje

Deputetja e LVV-së, Arbëreshë Kryeziu Hyseni, tha sonte se Kodi Civil do të kalojë herën tjetër kur futet në votim në Kuvendin e Kosovës.

Sipas saj, disa prej deputetëve që nuk e kishin votuar Kodin Civil, tash e kanë ndërruar mendjen dhe siç tha ajo, të njëjtit do të votojnë pro.

“Disa deputetë kanë ndryshuar mendje për Kodin Civil, e kanë kuptuar gabimin. Mos të harrojmë faktin se ka pasur shumë presion nga qytetarët, e dimë qëndrimin e qytetarëve për një nen aty. Tre deputetë nuk kanë qenë aty. Për dy vota nuk kanë kaluar. Pra, besojmë se do të kalojë me shumicë kësaj radhe”, u shpreh ajo në T7.

Megjithatë, ligjvënësja e pushtetit sqaroi se ende nuk kanë vendosur nëse Kodi Civil do të pësojë ndonjë ndryshim.

Muajin e kaluar, ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu pati thënë se janë në koordinim me deputetët e LVV-së për votimin e Kodit Civil.

Ajo tha se duhet të sigurohen se i njëjti do të kalojë në Kuvendin e Kosovës, për çka u shpreh se kjo iu ka marrë kohë.

“Besoj që jeni në dijeni, jemi në koordinim edhe me Grupin Parlamentar në mënyrë që ta procedojmë Kodin Civil. Ju e dini që unë kam thënë qëndrimet e mia sa i përket votimit në kuvend, rrëzimit të tij. Mendoj që Kuvendi i Kosovës nuk ka bërë mirë. Megjithatë, ka qenë nën mandatin e tyre që të vlerësojnë ashtu. Paraprakisht ne duhet të sigurohemi që Kodi Civil kalon. Dhe për këtë arsyeje kjo na ka marrë kohë, sepse jemi në koordinim me deputetët edhe me të Grupit Parlamentar, sikurse pastaj kemi nevojë edhe për mbështetjen e opozitës që i njëjti të kalojë”, thoshte Haxhiu.

“Pendenca apo synimet tona janë që i njëjti të kalojë, pra që të mos ketë fatin sikurse ka pasur në të kaluarën. Nuk mendoj që është mirë për Kosovën, sidomos kur ne pretendojmë të anëtarësohemi në Këshillin e Evropës që të mos e votojë një dokument që ka të bëjë me të drejtat e njeriut. Prandaj edhe uroj që Kuvendi i Kosovës ta miratojë atë”.