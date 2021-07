Deputetja e VV-së flet rreth akuzave për vonesa në reagimin e Qeverisë në Deçan

“Nëse janë reagimet brenda 24, 48 ose 72 orëve të vonshme për ju, unë nuk e di se çka është e shpejt. Përderisa Instituti Regjional i Pejës është informuar të dielën në mesditë, në kohën kur njerëzit e Institutit ish dashtë me qenë në pushim në shtëpi”, ka thënë ajo në Kanal10.

Deputetja Kollçaku ka thënë se qeveria u ka dalë në ndihmë banorëve dhe se kjo çështje s’duhet të politizohet.

“Ne duhet sa më pak me tentu me i politizu me teori konspirative, por të shikojmë çka vërtetë është bë. Për 4 ditë nëse ulesh me laps edhe shkruan se çfarë është bërë del bajagi se është bërë. Sot e ki ndihmën për ujësjellës direkte 150 mijë euro nga qeveria, e ke mbështetjen e ministrit me çdo gjë që ka pasë nevojë për komunën e Deçanit”, u shpreh ajo.