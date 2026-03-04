Deputetja e VV-së e sfidon Osmanin, i thotë të shkojë në Kuvend të matet me Konjufcën

Arbëreshë Kryeziu Hyseni, deputete e Lëvizjes Vetëvendosje, është kyçur në debatin për nënshkrimet që VV thotë se ia ofruan Osmanit për të kandiduar për presidente, ndërsa stafi i kësaj të fundit e mohoi ofrimin e tyre. Në një postim në FB-në e saj, deputetja shkruan: Nëse Vjosa Osmani beson se gëzon më shumë mbështetje se…

Lajme

04/03/2026 21:06

Arbëreshë Kryeziu Hyseni, deputete e Lëvizjes Vetëvendosje, është kyçur në debatin për nënshkrimet që VV thotë se ia ofruan Osmanit për të kandiduar për presidente, ndërsa stafi i kësaj të fundit e mohoi ofrimin e tyre.

Në një postim në FB-në e saj, deputetja shkruan:

Nëse Vjosa Osmani beson se gëzon më shumë mbështetje se Glauk Konjufca, ne jemi të gatshëm t’ia japim nënshkrimet që të kandidojë dhe ta testojë këtë mbështetje.

Është Kuvendi ai që vendos dhe aty matet vullneti.

Artikuj të ngjashëm

March 4, 2026

Krasniqi: VV pati qëllim të krijojë bllokadë që Albulena Haxhiu të...

March 4, 2026

Kryeziu: Takimet politike u bënë për të mos u marrë vesh

March 4, 2026

Imer Mushkolaj: Kurti synon të kontrollojë kryeparlamentin, kryeministrinë dhe presidencën me...

March 4, 2026

33 nënshkrimet e Nagavcit dhe terreni i pashkelur i Haxhiut, Cakolli...

March 4, 2026

Sekretarja e shtypit të Shtëpisë së Bardhë: Goditja ndaj Iranit ‘vendimi...

March 4, 2026

Irani lëshon më shumë raketa drejt Izraelit, thotë IDF

Lajme të fundit

Krasniqi: VV pati qëllim të krijojë bllokadë që...

Aurora “godet” Elijonen: Fëmijë i keq

Kryeziu: Takimet politike u bënë për të mos u marrë vesh

Imer Mushkolaj: Kurti synon të kontrollojë kryeparlamentin, kryeministrinë...