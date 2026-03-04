Deputetja e VV-së e sfidon Osmanin, i thotë të shkojë në Kuvend të matet me Konjufcën
Arbëreshë Kryeziu Hyseni, deputete e Lëvizjes Vetëvendosje, është kyçur në debatin për nënshkrimet që VV thotë se ia ofruan Osmanit për të kandiduar për presidente, ndërsa stafi i kësaj të fundit e mohoi ofrimin e tyre.
Në një postim në FB-në e saj, deputetja shkruan:
Nëse Vjosa Osmani beson se gëzon më shumë mbështetje se Glauk Konjufca, ne jemi të gatshëm t’ia japim nënshkrimet që të kandidojë dhe ta testojë këtë mbështetje.
Është Kuvendi ai që vendos dhe aty matet vullneti.