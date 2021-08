Deputetja e PDK-së e kujton deklaratën e Kadri Veselit për Kurtin: Ke me kthy Serbinë në Kosovë

Përmes një postimi në Facebook, Musliu ka thënë se me 24 gusht të vitit 2017-të, Kadri Veseli kishte thënë në Kuvend se “Albin Kurtit do të ja sheh sherrin Kosova, e se ai ka me kthy Serbinë në Kosovë”.

Ajo përmendi faktin që bendi serb Riblja Corba kënduan në mes të Kosovës, ende pa u bërë një vit Qeverisje nga “Kurti 2”.

Postimi i plotë:

“Me 24 Gusht 2017 kur Kadri Vesel i pat thene në Kuvend Albinit, “Sherrin ka me ta pa Kosova, ke me kthy Serbinë në Kosovë”. atëher shumë pak njerëz e kanë besuar këtë deklaratë.

Sot ende pa i bërë një vit qeverisje, bendi cetnik e fashist Riblja Corba, po na këndojnë në mes të Kosovës këngë me tekste “Kosova është serbi”.

Ligji e rrugullon shumë mirë ndalimin e perdorimit të gjuhes qe nxite urrejtje, veq duhet me e pas nje Kryeminister dhe një Qeveri qe e zbaton Ligjin”. /Lajmi.net/