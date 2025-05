Deputetja e Nismës e “lartëson” Limajn: S’kemi kërkuar të jemi pjesë e qeverisë, por ai do t’ia kthente dinjitetin Kuvendit Deputetja e Nismës, Arbëreshë Krasniqi, ka thënë se s’kanë kërkuar që të jenë pjesë e Qeverisë. Por, ajo tha se shefi i saj i partisë, Fatmir Limaj do të ishte kryeparlamentari që do t’ia “kthente dinjitetin” Kuvendit të Kosovës. “S’kemi kërkuar të jemi pjesë e qeverisë. Kjo është një e vërtetë. Për këtë do të…