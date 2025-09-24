Deputetja e Listës Guxo s’lodhet fare për shkrimin e Bashës anti-UÇK: Është çështje personale e tij, nuk e kam lexuar
Deputetja e Listës Guxo, Jeta Statovci, ka thënë se shkrimi i Dimal Bashës për çështjen e UÇK-së është çështje e tij. Madje, tha se as nuk e ka lexuar. “Ajo është çështje shumë personale e z.Basha, në të cilën unë nuk jam në dijeni për detajet, ka pasur deklaratë për detajet e përmbajtjen. Nuk e…
Lajme
Deputetja e Listës Guxo, Jeta Statovci, ka thënë se shkrimi i Dimal Bashës për çështjen e UÇK-së është çështje e tij.
Madje, tha se as nuk e ka lexuar.
“Ajo është çështje shumë personale e z.Basha, në të cilën unë nuk jam në dijeni për detajet, ka pasur deklaratë për detajet e përmbajtjen. Nuk e kam lexuar, sepse mendoj që është shumë personale e kontekstit dhe rrethanave të tij”, tha ajo në Klan Kosova.