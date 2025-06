Deputetja e LDK-së që u përfol për ‘bashkëpunim’ me VV-në: Vendimmarrja ime do të mbetet gjithmonë në përputhje me qëndrimet politike të partisë

Deputetja e LDK-së, Serbeze Kabashi-Muçaj ka reaguar pasi u përfol se mund të ketë votë prej saj për Lëvizjen Vetëvendosje dhe kandidaten për kryekuvendare, Albulena Haxhiu.

Ajo përmes një postimi në Facebook, ka thënë se qëndrimi i saj nuk ka ndryshuar.

“Unë nuk kam dhe nuk do të ushtroj asnjëherë votë individuale për ndonjë parti politike jashtë vullnetit të Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vendimmarrja ime është dhe do të mbetet gjithmonë në përputhje të plotë me qëndrimet politike të LDK-së, përfshirë edhe rastet kur diskutohet apo vendoset për ndonjë koalicion të mundshëm. Jam e vendosur që të përfaqësoj me integritet dhe përgjegjësi besimin që më kanë dhënë qytetarët, dhe kurrë nuk do të veproj në kundërshtim me këtë besim”, ka thënë Kabashi-Muçaj.

