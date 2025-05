Deputetja e AAK-së: Në asnjë mënyrë në Qeveri me Kurtin, nuk shkojmë në bisedime me ta Deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Time Kadrijaj, ka përjashtuar mundësinë e çdo bashkëpunimi me Lëvizjen Vetëvendosj, duke thënë se AAK mbështet një qeveri të opozitës, por jo me pjesëmarrjen e VV-së. “Nuk po shohim ndonjë zgjidhje, por jemi për Qeverinë e opozitës,” tha Kadrijaj, Ajo ka theksuar se partia e saj mbetet…