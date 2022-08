Deputetja e AAK-së: Kurti anti-amerikan, pa Amerikën s’kem ku shkojmë Deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Albana Bytyqi ka folur pasi kryeministri Kurti me kërkesë të SHBA-së, vendosi për shtyrjen e reciprocitetit për 30 ditë deri me datën 1 shtator. Deputetja Bytyqi në një prononcim për EO theksoi se si AAK e kanë përkrahur reciprocitetin, teksa thotë se me shtyrjen e reciprocitetin deri në…