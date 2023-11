Deputetja e AAK-së godet Kurtin: Kosovën e fute nën sanksione e pa asnjë njohje që 3 vjet qeverisje

Deputetja e Kuvendit nga radhët e AAK-së, Time Kadrijaj, ka thënë se kjo qeveri me taktizimet dhe mashtrimet e saj, ka arritur që aleatin numër 1 në botë të Republikës së Kosovës, SHBA-të, t’i irritojë deri aty sa të marrin masën e largimit të FSK nga ’Defender Europe’.

Kadrijaj përmes një postimi në llogarinë e saj në Facebook, ka thënë se kjo qeveri nuk ka arritur t’ia sjellë Kosovës as edhe një njohje.

“As edhe një njohje e re nga asnjë vend. As edhe një paralajmërim për ndonjë pritje për vetëm një njohje, kudo qoftë. Për peshën e tyre ja vlen t’ia kujtojmë, që përderisa qeveria pararendëse mori njohjen nga Izraeli, qeveria Kurti në afro 3 vite, rikthej njohjen e Republikës së Palaut. Urime. Për 100 njohjet tjera, as mos të flasim. Me këtë qasje, qeverisë breshkë, do t’i duhej një milenium t’i arrijë”, ka thënë Kadrijaj .

Postimi i plotë:

Pas talljeve në lidhje me suksesin e tij në dialog, kryeminstrit Kurti sot i paska ra ndërmend, që i ka disa suksese edhe në diplomaci. Mes tyre ka përmendur aplikimin në organizata ndërkombëtare, si Këshilli i Evropës dhe aplikimi për anëtarësim në BE. Kurti injoron faktin që krahas aplikimeve, BE i ka vendosur sanksione. Pra vullneti politik i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, është ai që ka lejuar vendosjen e masave sanksionuse kundër Republikës së Kosovës, nga ana e BE-së.

Kurti përmend takimet e MPJD-së, pjesëmarjen në konferencat ndërkombëtare, marrëveshjet dhe memorandumet. Nuk e veçon as edhe një prej tyre, për ndonjë peshë a rëndësië strategjike. Kjo sepse ato nuk kanë. Asnjë investim i huaj strategjik, zero. Pra i referohet si sukses, asaj qe njihet si ‘Business as Usual’ i MJPD-së. Hajgaregji hesapi!

As edhe një njohje e re nga asnjë vend. As edhe një paralajmërim për ndonjë pritje për vetëm një njohje, kudo qoftë. Për peshën e tyre ja vlen t’ia kujtojmë, që përderisa qeveria pararendëse mori njohjen nga Izraeli, qeveria Kurti në afro 3 vite, rikthej njohjen e Republikës së Palaut. Urime. Për 100 njohjet tjera, as mos të flasim. Me këtë qasje, qeverisë breshkë, do t’i duhej një milenium t’i arrijë.

Kjo qeveri me taktizimet dhe mashtrimet e saj, ka arritur që aleatin numër 1 në botë të Republikës së Kosovës, SHBA-të, t’i iritioj deri aty sa të marrin masën e largimit të FSK nga ’Defender Europe’.

T’ja kujtojmë, me këtë qasje kuturu në marrëdhënie me BE, SHBA, aplikimi i qeverisë së tij për anëtarësim të Kosovës në BE, do të vendnumëroj pa përgjigjeje për vite me radhë. Me këtë qasje kuturu, hapja e negociatave do të mund të ndodh kur vendët fqinje t’i kenë mbyllur ato.

Ndrroje pllakën o kryeministër, ta ka djeg dialogu komplet.

Mashtrimi brina nuk ka!