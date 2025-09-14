Deputetja Deliu niset drejt Hagës me të birin: Me zemrën për UÇK-në

Deputetja nga radhët e Partisë Demokratike, Blerta Deliu është nisur drejt qytetit të tretë më të madh të Holandë, Hagës. E shoqëruar nga djali i saj, Deliu ka publikuar një fotografi nga aeroplani, ku shkruan: "Bashkë me Jonin për Hagën, me zemrën për UÇK-në". Ndryshe, protesta kundër Gjykatës Speciale pritet të nis me fillim nga…

14/09/2025 10:30

Deputetja nga radhët e Partisë Demokratike, Blerta Deliu është nisur drejt qytetit të tretë më të madh të Holandë, Hagës.

E shoqëruar nga djali i saj, Deliu ka publikuar një fotografi nga aeroplani, ku shkruan: “Bashkë me Jonin për Hagën, me zemrën për UÇK-në”.

Ndryshe, protesta kundër Gjykatës Speciale pritet të nis me fillim nga ora 14:00.

