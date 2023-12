Deputetja britanike: Serbia po e strehon fajtorin për vrasjen e policit, Afrim Bunjaku

E derisa edhe Gjermania zyrtare e quajti të papranueshme këtë lloj politike të Vuçiqit, Kearns, thotë se është vet Serbia ajo që tani po strehon fajtorin e vrasjes së zyrtarit policor kosovar në sulmin serb terrorist në Banjskë.

”Disa do të thoshin gjithashtu se është e papranueshme që Serbia ndihmoi dhe nxiti një sulm terrorist në një vend fqinj”.

Sigurisht që tani po strehon njeriun fajtor për vrasjen e një oficeri policie, dy fëmijët e të cilit kanë humbur babanë e tyre”.

Some would also say it’s unacceptable that Serbia aided and abetted a terror attack in a neighbouring country.

It is certainly now sheltering the man guilty of murdering a police officer whose two children have lost their father. https://t.co/Mx8X9hh3hi

— Alicia Kearns MP (@aliciakearns) December 19, 2023