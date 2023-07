Deputetja britanike: Serbia kontrabandon armë me autoambulanca drejt kishave ortodokse në Kosovë

Deputetja britanike, Alicia Kearns, e cila është ndër zërat më të fuqishëm britanikë në mbrojtje të ligjshmërisë së Kosovës në pjesën veriore, sot ka publikuar disa të dhëna shumë shqetësuese në lidhje me kriminalitetin serb në këtë pjesë të vendit.

Në adresimin e saj të sotëm në Parlamentin Britanik, Kearns ka thënë se Ushtria Britanike e angazhuar në KFOR ka siguruar të dhëna se Kisha Ortodokse serbe po furnizohet me armatim nga Serbia, dhe këtë po e bën përmes auto-ambulancave.

“Për një kohë të gjatë nuk kemi arritur t’i quajmë ashtu siç janë milicitë e armatosura serbe që veprojnë në veri të Kosovës. Qeveria është e vetëdijshme, me Fusilierët (Regjimenti Mbretëror, shën.red.) që sapo janë kthyer nga shërbimi në KFOR, se ka armë që kontrabandohen përmes kufirit nga Serbia në kishat ortodokse me ambulanca. Kur trupat tona marrin vesh këtë dhe përpiqen të marrin leje për të shkuar dhe për t’i marrë ato, lejet zgjasin shumë. Deri në momentin që merret leja – çfarë befasie – një ambulancë është paraqitur në kishë dhe ka nxjerrë përsëri të gjitha armët”, ka thënë deputetja britanike në parlamentin britanik.

Ndër të tjera, ajo tha se Kosova është kritike dhe Mbretëria e Bashkuar ka një përgjegjësi unike atje. Ne duhet ta quajmë lopatën lopatë. Ajo që po ndodh aktualisht në Kosovë është rezultat i ndërhyrjes së jashtme të Beogradit 18 muaj më parë, kur bëri ndërhyrje të jashtme në zgjedhjet e brendshme të Kosovës. Beogradi u tha serbëve të Kosovës që të mos marrin pjesë në zgjedhje. Zgjedhjet ishin të drejta dhe të lira, por nuk patën pjesëmarrjen apo pjesëmarrjen që donim sepse Vuçiqi u tha serbëve të Kosovës të mos merrnin pjesë”.

“Nëse shkojmë përpara, ne shohim kryetarët e komunave që përpiqen të marrin pozitat e tyre elektorale, dhe përgjigja është se vendet perëndimore – BE-ja dhe SHBA-ja më të ashprat nga të gjitha – sulmojnë Kosovën që donte të mbronte të drejtat e kryetarëve të komunave për të shkuar në zyrat e tyre e të bëjnë punën e tyre. Pastaj pamë një sulm brutal nga një milici e mbështetur, e financuar dhe e armatosur nga Beogradi ndaj KFOR-it, me 26 oficerë ushtarakë që u plagosën rëndë ose u shtruan në spital. Përgjigja ishte për të kritikuar Kosovën: ‘Si guxon Kosova ta krijojë këtë situatë”! Ne e dimë, megjithatë, se ishin milici të financuara nga Beogradi dhe situata në fund u krijua nga Beogradi kur tha: ‘Mos merrni pjesë në zgjedhje’”, shtoi Kearns.

Tutje, ajo foli edhe për rrëmbimin e tre policëve kosovarë nga Serbia. “Kjo nuk lejohet; shkelen të gjitha ligjet ndërkombëtare dhe marrëveshjet specifike të arritura ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Më në fund, pati një përgjigje dhe pamë një ekuilibër: ‘Beogradi dhe Prishtina duhet të punojnë për normalizimin, qetësimin dhe de-përshkallëzimin’. Mirëpo, fajin e kishte Serbia dhe nuk u kundërshtua fakti se ishte ndalim arbitrar dhe i paligjshëm”.

Ndërkaq, potencon se kur Kosova u bëri thirrje kryetarëve të komunave që të marrin pozitat e tyre në zyrat e kryetarëve të komunave pati një reagim të madh nga qeveria amerikane.

Ajo kujton reagimin e qeverisë amerikane. “Po, Kosovë, nuk ju lejohet më të merrni pjesë në një stërvitjen e planifikuar ushtarake. Ne nuk do t’ju ndihmojmë më që të njiheni nga vendet e tjera. Paçi fat – nuk jeni të mirëpritur në DC”. Kur Serbia rrëmbeu tre policë kosovarë, nuk kishte asnjë dënim. Në fakt, Serbia mori pjesë në një stërvitje ushtarake me SHBA-në vetëm një javë më vonë, ndërkohë që policët kosovarë mbaheshin ende ilegalisht. Çfarë mesazhi i dërgon kjo Kosovës, një aleate demokratike që na doli në krah dhe na ka mbështetur në Ukrainë, dhe ka bërë gjithçka që ne i kemi kërkuar? Dënime të mëdha ka pasur nga SHBA-ja dhe BE-ja, të cilat tani kanë vendosur sanksione kundër Kosovës, por asgjë për Serbinë”.

Deputetja britanike thotë se kur Serbia më në fund i liroi tre oficerët e policisë, ajo i tregoi së pari Viktor Orbanit të Hungarisë dhe e lejoi atë ta shpallte njoftimin.

“Unë i them BE-së, çfarë mesazhi dërgon kur Victor Orban është personi i zgjedhur nga Serbia për të dërguar ato mesazhe? Është një dështim i diplomacisë parandaluese dhe është një qasje joproporcionale dhe e pabalancuar. Mbretëria e Bashkuar ka një zë të pavarur brenda Quint-it dhe arenës ndërkombëtare për t’i thënë jo BE-së dhe ShBA-së. Ne mund t’u themi atyre, ‘Ju do të na lejoni të marrim pjesë në bisedimet e paqes në Kosovë dhe nuk do të vazhdoni të keni qasjen që keni aktualisht, sepse gjithçka që po bëni është që po u mundësoni autokratëve dhe, sinqerisht, po i goditni aleatët tanë demokratikë me shkop”.

Tutje, ajo tha se Britania duhet të ndalojë eksportet me Serbinë. “Jam shumë e shqetësuar për faktin se ne po i shesim municione të vogla Serbisë. Duke qenë se policia kundër terrorizmit atje ka kryer sulme dhe ka rrëmbyer tre policë kosovarë, si e dimë ne se ato që ia kemi shitur Serbisë nuk përdoren në atë kontekst? Unë kërkoj që t’i vihet freni i dorës të gjitha shitjeve të eksportit në Serbi”, deklaroi Alicia Kearns në fjalimin e saj.

Në fund, ajo i bëri thirrje Qeverisë Britanike që ta bëjë të qartë se Mbretëria e Bashkuar qëndron pranë sovranitetit territorial dhe demokracisë së Kosovës.

“Për ta bërë këtë, ne duhet të zgjerojmë mandatin e KFOR-it për të siguruar një qasje më proaktive për të luftuar kontrabandën e armëve dhe milicitë në veri të Kosovës. Ne duhet të sigurojmë drejtësi dhe të ndërmarrim veprimet e nevojshme për të operuar me një politikë kuptimplote të diplomacisë parandaluese”, përfundoi deputetja Alicia Kearns.