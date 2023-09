Deputetja britanike: Ndëshkimi i Kosovës dhe përkëdhelja e Vuçiqit solli cikël të ri dhune

Ai thotë se kjo sjellje e ndërkombëtarëve ka çuar në një situatë ku drita në fund të tunelit për normalizim raportesh “po errësohet gjithnjë e më shumë”.

“Trendi i kohëve të fundit i ndëshkimit të Kosovës dhe përkëdheljes ndaj Vuçiqit gjithnjë e më autokratik po na çon më thellë në një cikël dhune, paqëndrueshmërie dhe keqdashjeje, ndërsa drita në fund të tunelit të normalizimit dhe anëtarësimit në BE për të dy errësohet gjithnjë e më shumë”, shkroi ajo në X.

Deputetja në fjalë thotë se KFOR-i duhet të hetojë automjetet dhe sistemet e armëve që ishin të rreme dhe me figurat e emrat e tyre.

“Nëse imazhet fillestare janë të sakta, KFOR-i duhet të hetojë automjetet dhe sistemet e armëve që kishte, ato që ne duhet të supozojmë tani për tani janë të rreme, ngjitëse me emrin e tyre. Ata thjesht nuk mund të pretendojnë se nuk ka shenja përpjekjesh apo synimesh nga paraushtarakët për t’i imituar ata”, tha ai. /Lajmi.net/

🧵Many facts to be established following the murder of a Kosovar police officer but impunity breeds contempt for the rule of law & order, so accountability is the priority alongside an urgent re-evaluation to put fairness & balance at the heart of int’l approach to Serbia–Kosovo.

— Alicia Kearns MP (@aliciakearns) September 25, 2023