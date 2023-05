Deputetja britanike kritikon ndërkombëtarët për qëndrimin lidhur me zhvillimet në Veri

Përmes një statusi në Twitter, ajo ka kritikuar ndërkombëtarët në lidhje me deklaratat e tyre kundër veprimeve të qeverisë së Kosovës në veri.

“Aktorët ndërkombëtarë duhet të ndalojnë së sulmuari zyrtarët e zgjedhur në mënyrë demokratike që të vendosen në zyrat e tyre në veri të Kosovës”.

“Për më tepër kur ata qëndrojnë të heshtur përballë militantëve e mbështetur dhe të armatosur serb, të cilët vazhdojnë të minojnë stabilitetin në veri të Kosovës”, ka shkruar tutje Kearns.

International actors should pause before attacking democratically elected officials taking up their offices in Northern Kosovo.

Not least when they stay silent on and fail to call out Serbian backed and armed milita who continue to undermine stability in the north of Kosovo.

— Alicia Kearns MP (@aliciakearns) May 26, 2023