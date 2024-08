Deputetja britanike, Kearns: E tmerruar, BE-ja kërcënon Kosovën sërish me masa nëse Ura e Ibrit rihapet

Deputetja britanike është shprehur e shqetësuar për kërcënimet e BE-së ndaj Kosovës, duke theksuar se marrëveshja është nënshkruar në vitin 2015 me afatin e zbatimit në vitin 2017. Ajo po ashtu ka pyetur pse kjo marrëveshje trajtohet ndryshe nga të tjerat që Bashkimi Evropian i ka imponuar Kosovës.

Ajo në një postim në platformën X, ka kërkuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar dhe ekipi i ri i BE-së që të bëjnë të qartë se mbështesin ndërtimin e urave në Kosovë, dhe jo bllokimet e rrugëve dhe ndarjen.

Kearns po ashtu ka thënë se BE-ja ende nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim kuptimplotë kundër Serbisë, pavarësisht provave të shumta që lidhin Milan Radoiciqin dhe sulmuesit e Banjskës me shtetin serb

“E tmerruar kur shoh se BE-ja kërcënon Kosovën me masa të mëtejshme negative nëse Ura e Ibrit rihapet. Kjo është rënë dakord në vitin 2015 me datë zbatimi në vitin 2017 – pse është e ndryshme nga marrëveshjet e tjera të mëparshme që BE-ja e detyron Kosovën të mbajë? Qeveria e re e Mbretërisë së Bashkuar dhe ekipi i ri i BE-së duhet të bëjnë të qartë se mbështesin ndërtimin e urave në Kosovë, jo bllokimet e rrugëve dhe ndarjen. BE-ja ende nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim kuptimplotë kundër Serbisë, pavarësisht provave të shumta që lidhin Milan Radoiciqin dhe sulmuesit e Banjskës me shtetin serb”, ka shkruar Kearns.

Më tej ajo ka thënë se “të ndëshkosh Kosovën për hapjen e një ure, duke injoruar Banjskën, sugjeron se vetë procesi është thellësisht i padrejtë dhe ka nevojë për reforma urgjente”.

— Alicia Kearns MP (@aliciakearns) August 15, 2024