Deputetja britanike i reagon BE-së që nuk komentoi rreth deklaratës së Vuçiqit për Kosovën

Këtë deklaratë të tij, Bashkim Evropian ka zgjedhur të mos e komentoj.

E për këtë në rrjetin social, X, ka reaguar deputetja Alicia Kearns shkroi se BE po demonstron zero ekuilibër kur bëhet fjalë për Serbinë.

“Vazhdimisht, BE-ja nuk ka çasje të balancuar kur bëhet fjalë për Serbinë. Për këtë nismë të presidentit serb sot hezitoi të fliste zëdhënësi i BE-së, Petar Stano.Kjo pasi u pyet se a është duke e shkelur marrëveshjen e Ohrit duke penguar anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare”, ka shkruar ajo.

The EU is choosing to demonstrate zero balance when it comes to Serbia, consistently. https://t.co/KE2HBYKEa8

— Alicia Kearns MP (@aliciakearns) April 5, 2024