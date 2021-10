Deputeti ulqinak: S’bashkëpunoj me ata që ëndërrojnë kthimin e ushtrisë serbe në Kosovë

Ai është pyetur për një bashkëpunim të mundshëm me koalicionin që po qeverisë Malin e Zi, ku bën pjesë edhe zv.kryeministri shqiptar, gjithashtu nga Ulqini, Dritan Abazoviq i “URA”-s.

Gjeka ka qenë i prerë në atë se çka mendon, duke thënë se një qeveri e cila ka ëndërr që të kthehet ushtria e Serbisë në Kosovë, nuk është në hartën e tij, raporton Zëri.

“Nuk kam as dëshirë, as vullnet e as hapësirë ëpër njëfarë bashkëpunimi të mundshëm me ata që flasin e keq për pakicat, ëndërrojnë për kthimin e ushtrisë serbe në Kosovë dhe fantazojnë për ‘Botën Serbe’ në territoret e huaja”, ka thënë Gjeka.