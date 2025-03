Deputeti ukrainas: Zelensky gaboi me Trump, duhet t’i kërkojë falje Deputeti ukrainas, Oleksiy Goncharenko, në një lidhje direkte me “Off the Record” me Andrea Dangllin, në A2 CNN, deklaroi se Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky duhet t’i kërkojë falje homologut të tij Donald Trump, pas debatit që patën në Shtëpinë e Bardhë. “Zelensky gaboi në Shtëpinë e Bardhë dhe duhet të bëjë çmos që të rregullojë…