Deputeti serb: Vuçiq të dorëhiqet, po sakrifikon rininë për të luftuar me Kurtin “Vuçiç ka sakrifikuar rininë serbe në Kosovë në luftën me Albin Kurtin”, kjo është deklarata e fortë që ka bërë deputeti i Partisë Demokratike në Serbi, Srdan Milivojeviç. Sipas tij ky është një arsye e mjaftueshme që Aleksandër Vuçiç, do të duhet të japë dorëheqjen. Këtë thirrje, Srdan Milivojeviç e ka mbështetur në raportimet që…