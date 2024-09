Deputeti serb: Banjska është pjesë e agjendës që ndiqet për 12 vjet, Radoiçiq do të ishte në burg nëse do ta organizonte vet Deputeti i Lëvizjes Kombëtare të Serbisë, Aleksandar Ivanoviq, në përvjetorin e rastit të Banjskës tha se Milan Radoiçiq do të ishte në burg nëse sulmin terrorist në Banjskë do ta organizonte vet. Sipas tij, të qëndrosh krahë për krahë presidentit serb, të veshësh uniformë për tu bërë pjesë e një sulmi terrorist e pastaj edhe…