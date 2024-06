Deputeti Rrahmani: Kusari-Lila nuk më përfaqëson as politikisht as ideologjikisht Deputeti i LVV-së, Eman Rrahmani duke komentuar publikimin e bisedës së shefes së grupit parlamentar të partisë së tij, Mimoza Kusari-Lila me të sanksionuarin e ShBA-së, Milan Radoiçiq, ka thënë se ajo nuk e përfaqëson politikisht as ideologjikisht. Madje Rrahmani ka deklaruar se me Kusari-Lilën ka dallime edhe më të mëdha se me Vetëvendosjen. “Zonja…