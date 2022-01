Deputeti i VV-së ofendon rëndë personat me probleme në shikim

Ai ndër të tjera ka thënë se të kërkosh ide nga partitë opozitare për të dalë nga kriza e energjisë është “si me i lypë qorrit sy”, shkruan lajmi.net.

“Ky debat është thirrë me e mbrojt konsumatorin dhe mendoj se është debat i shëndetshëm. Mirëpo, është rritë njëfarë standardi, po besoj që qytetarët po e vërejnë, se s’po folët këtu për ministra që kanë marrë tenderë nga 5 milionë, as për Pronto-bisedat, dmth jemi në pajtueshmëri se është debat i shëndetshëm, është rritë standardi. Mirëpo duhet me e ba pyetjen sa është i sinqertë debati, meqenëse duhet me kqyrë edhe kush e ka thirrë. Kryeministri tha se unë jom i mirëseardhun për ide kreative, është si me lypë prej qorrit sy… po e them këtë se s’keni pas kohë mjaftueshëm për me pas të drejtën morale me dalë me u anku për rrymën…”, ka deklaruar Basha. /Lajmi.net/